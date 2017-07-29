В Украине из-за непогоды погиб человек - ГСЧС

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В Украине 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей поломано 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных строений и 2 общеобразовательные школы, упали 5 электроопор. Также в результате непогоды погиб 1 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того вследствие сложных погодных условий обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях.

В частности, в Полтавской области обесточены 98 населенных пунктов, Черниговской - 63, Киевской - 56, Черкасской - 53, Житомирской - 29, Сумской - 21, Днепропетровской - 19, Кировоградской - 2.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что до конца суток 29 июля и ночью 30 июля в Украине ожидаются грозы, сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-24 м/с, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях сильные ливни, местами шквалы 25-28 м/с.