В Черном море перевернулся сухогруз - СМИ

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В Черном море в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма потерпел крушение сухогруз Anda под флагом Того. Об этом сообщают агенства ТАСС и "Интерфакс".

Как сообщает ТАСС, на борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.

"По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется", - говорится в сообщении.

Известно, что сухогруз, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в 40 км к югу от Алупки.

"Интерфакс" сообщает, что инцидент произошел в 63 км от Ялты.