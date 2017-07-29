В Черном море перевернулся сухогруз - СМИ
В Черном море в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма потерпел крушение сухогруз Anda под флагом Того. Об этом сообщают агенства ТАСС и "Интерфакс".
Как сообщает ТАСС, на борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.
"По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется", - говорится в сообщении.
Известно, что сухогруз, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в 40 км к югу от Алупки.
"Интерфакс" сообщает, что инцидент произошел в 63 км от Ялты.