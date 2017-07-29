Порошенко наградил украинского пилота, который посадил самолет вслепую

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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который ранее выполнил аварийную посадку поврежденного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В указе, подписанном Порошенко, отмечается, что украинец награжден высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

"Акопов, который работает пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal, в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", - напомнили в пресс-службе президента.

Как сообщают турецкие СМИ, самолет турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинским пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Инцидент произошел 27 июля, когда самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Стамбула в город Эрджан (Северный Кипр).

Во время полета лайнер попал в грозу, поэтому пилоты решили вернуться в аэропорт Стамбула.

Пилот посадил лайнер практически вслепую, создал крен и наблюдая только через форточку, поскольку лобовое стекло было повреждено.