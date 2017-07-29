В США муж убил жену на круизном лайнере за насмешки над ним

Image caption Инцидент произошел на круизном лайнере "Emerald Princess" ("Изумрудная принцесса")

Мужчине в американском штате Аляска предъявили обвинение в убийстве жены на круизном теплоходе. Сам он утверждает, что совершил преступление, так как супруга постоянно насмехалась над ним.

Тело 39-летней Кристи Манзанарес со смертельными ранениями на голове было обнаружено в каюте лайнера.

Согласно судебным материалам, супруг убитой - Кеннет Манзанарес - был задержан после того, как сотрудники службы безопасности теплохода увидели кровь на его руках и одежде.

Свидетель, заходивший в каюту супругов, рассказал, что видел, как Манзанарес тащил тело своей жены к балкону. Когда он спросил Манзанареса, что произошло, тот ответил: "Она не переставая насмехалась надо мной".

Другой свидетель говорит, что видел шедшего по коридору мужчину в окровавленных джинсах, который бормотал: "Это плохо, это плохо".

Пассажиры также рассказывают, что слышали доносившиеся из каюты женские крики.

После обнаружения тела лайнер совершил вынужденную остановку в городе Джуно на Аляске.

Во время обыска, проводимого агентами ФБР, подозреваемый сказал: "Моя жизнь кончена", говорится в судебных документах.

Защита обвиняемого пока не комментировала случившееся.

"Преданная и любящая мать"

Инцидент произошел во вторник вечером на теплоходе "Emerald Princess" ("Изумрудная принцесса"), принадлежащем компании Princess Cruises. Судно отчалило в минувшее воскресенье из Сиэтла в недельный круиз, на борту было около 3400 пассажиров.

Руководство компании Summit Sotheby's International Realty, в которой работала Кристи Манзанарес, охарактеризовало ее как "преданную и любящую мать, которая планировала свой рабочий график так, чтобы как можно больше времени проводить с детьми".

Дело расследует ФБР, поскольку убийство произошло в территориальных водах США.

Манзанарес впервые предстал перед судом Анкориджа, выступая по видеосвязи из Джуно, где он содержится под стражей. Слушания по делу начнутся 10 августа.