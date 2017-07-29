ГПСУ: двое киевлян пытались тайно проникнуть в Чернобыльскую зону
- 29 июля 2017
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Пограничники совместно с представителями Национальной полиции Киевской области задержали двоих жителей Киева, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, нарушая требований режима радиационной безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"Граждане Украины - мужчины в возрасте 28 и 29 лет - накануне вечером пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", - сообщили в ведомстве.
Сейчас на киевлян составлены административные материалы.