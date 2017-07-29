Спасенная принцем Уильямом женщина скончалась в больнице

Копірайт зображення PA Image caption Уильям два года проработал в медицинской авиации Восточной Англии

Женщина, которую принц Уильям в свой последний рабочий день на должности пилота вертолета скорой медицинской помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), перевез в больницу, умерла от полученных травм.

50-летнюю женщину сбил на дороге полицейский фургон.

Скорая воздушная помощь Восточной Англии (EAAA) доставила пострадавшую в больницу в Кембридже.

Полиция сообщила, что женщина скончалась, не приходя в сознание. В результате инцидента больше никто не пострадал.

Дело передано в Независимую комиссию по рассмотрению жалоб на полицию.

Герцог Кембриджский, 2-ой в очереди на британский престол, завершает свою карьеру в качестве пилота скорой помощи, чтобы полностью посвятить себя придворным обязанностям.