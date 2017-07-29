В Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании CAVOK Air
- 29 июля 2017
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На острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, члены экипажа получили травмы.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
"Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - сообщил чиновник на своей странице в Facebook.