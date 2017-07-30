Трамп: я очень разочарован в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием китайских властей в ситуации вокруг КНДР.
"Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни миллионов долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит", - написал Трамп в своем Twitter.
США не позволят, чтобы это продолжалось, поскольку Китай "легко может решить эту проблему", добавил американский президент.
Днем ранее Северная Корея совершила второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын позже заявил, что новое ракетное испытание доказывает, что все территория США теперь находится в зоне поражения северокорейских ракет.
В субботу два американских бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении южнокорейских и японских самолетов. Таким образом военные продемонстрировали "нерушимую приверженность США своим союзникам", заявили в командовании ВВС США по тихоокеанскому региону.
В субботу Китай осудил испытание КНДР и призвал все стороны к сдержанности.
Тогда же госдепартамент США выпустил заявление, где призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.
Россия и Китай несут "уникальную и особую ответственность" за растущую угрозу для региональной и глобальной стабильности, поскольку являются "главными источниками экономической поддержки ядерного оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет", заявили в американском министерстве.
Очередное испытание ракеты стало 14-м запуском в этом году, осуществленным вопреки резолюциям ООН.