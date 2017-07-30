Трамп: я очень разочарован в Китае

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием китайских властей в ситуации вокруг КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни миллионов долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит", - написал Трамп в своем Twitter.

США не позволят, чтобы это продолжалось, поскольку Китай "легко может решить эту проблему", добавил американский президент.

Днем ранее Северная Корея совершила второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын позже заявил, что новое ракетное испытание доказывает, что все территория США теперь находится в зоне поражения северокорейских ракет.

В субботу два американских бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении южнокорейских и японских самолетов. Таким образом военные продемонстрировали "нерушимую приверженность США своим союзникам", заявили в командовании ВВС США по тихоокеанскому региону.

В субботу Китай осудил испытание КНДР и призвал все стороны к сдержанности.

Тогда же госдепартамент США выпустил заявление, где призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.

Россия и Китай несут "уникальную и особую ответственность" за растущую угрозу для региональной и глобальной стабильности, поскольку являются "главными источниками экономической поддержки ядерного оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет", заявили в американском министерстве.

Очередное испытание ракеты стало 14-м запуском в этом году, осуществленным вопреки резолюциям ООН.