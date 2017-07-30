Потери ВСУ за сутки: один погибший и семь раненых

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вечером обстрелы в зоне АТО активизировались

Как сообщил пресс-центр штаба АТО, ситуация в зоне конфликта в субботу вечером обострилась. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, семь получили ранения. В то же время боевики обвинили в нарушении перемирия Вооруженные силы Украины.

В штабе отметили, что с 18 часов и до полуночи незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций.

Согласно информации пресс-центра, один военный погиб, попав на подступах к Красногоровке под обстрел из миномета калибра 120 миллиметров.

"Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести", - добавили в пресс-центре.

Там уточнили, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие, а силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.

Со своей стороны, информационные ресурсы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых украинские власти называет ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), сообщили о двух раненых мирных жителях на западе Донецка.

Донецкое новостное агентство приводит слова одного из лидеров сепаратистов Эдуарда Басурина, который сказал, что ранения получили жители Кировского района Донецка: мужчина 1957 г.р. и женщина 1939 г.р.

Вместе с тем, пока нет подтверждения этой информации из независимых источников.