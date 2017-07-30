Саакашвили утверждает, что в анкете на гражданство стоит не его подпись

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на опубликованной в соцсетях анкете на получение гражданства Украины в 2015 году стоит не его подпись.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!" - написал Саакашвили в Facebook.

Он также добавил, что требует провести графологическую экспертизу, поскольку "тут мы имеем дело с уголовным преступлением".

В субботу член парламента от БПП Владимир Арьев разместил на своей странице в Facebook фото документа, похожего на копию заявления Саакашвили на получение украинского гражданства.

Арьев отметил, что "Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность потери гражданства из-за предоставления неправдивых сведений".

Впоследствии Арьев убрал документ со своей страницы в Facebook, однако отреагировал на обвинения Саакашвили.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко пока не комментирует ситуацию с гражданством Саакашвили

"Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство", - отметил политик.

По словам Владимира Арьева, ему в компетентных органах объяснили, что в 2015 году анкету Саакашвили для подачи в Миграционную службу готовили его помощники, а не он сам.

"И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов?" - добавил политик.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Однако известно, что Грузия дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был принят в гражданство решением Петра Порошенко "как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес" для страны - так говорилось в тексте указа. Документ был подписан украинским президентом 29 мая 2015 года.

Михаил Саакашвили, который находится в США, уже назвал происходящее расправой с политическими оппонентами.

Петр Порошенко пока никак не прокомментировал эту ситуацию.