В Испании 22 тысячи человек эвакуировали с фестиваля из-за пожара

Копірайт зображення Reuters Image caption Пожар на сцене фестиваля

В субботу вечером более 22 тысяч человек были эвакуированы из-за пожара с музыкального фестиваля Tomorrowland Unite, проходившего в парке Кан Зам на окраине Барселоны.

На видео и фотографиях, выложенных в соцсетях, видно, как часть сцены за короткое время оказалась охвачена мощным пламенем.

"Благодаря профессиональным действиям властей все 22 тысячи зрителей были безопасно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступило", - написали организаторы фестиваля в Facebook.

На странице фестиваля в Facebook его организаторы также пишут, что причиной столь сильного пожара стала техническая неполадка, однако никаких других подробностей не сообщается.

Фестиваль электронной музыки Tomorrowland Unite проходил в парке "Кан Зам" муниципалитета Санта-Колома-де-Граменет.

Пожар начался незадолго до того, как на сцену должен был выйти известный диджей Стив Аоки.

Однодневный фестиваль в предместьях Барселоны, проходивший в рамках всемирно известного международного фестиваля электронной музыки Tomorrowland с главной сценой в Бельгии, был отменен.

На нем должны были выступать звезды электронной музыки, в том числе- диджеи Ингроссо и Афроджек.