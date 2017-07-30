В Венесуэле пройдут выборы в Конституционную ассамблею

Копірайт зображення Reuters Image caption Мадуро обвиняют в желании остаться во власти любой ценой

В воскресенье в Венесуэле пройдут созванные президентом Николасом Мадуро выборы в новую Конституционную ассамблею, главной задачей которой станет изменение существующего основного закона страны.

Власти говорят, что это позволит положить конец беспрерывной череде протестов и установить в стране мир и согласие, однако контролирующая Национальное собрание оппозиция считает, что этот шаг нарушает демократические принципы и призван сосредоточить всю власть в руках Мадуро.

Антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков были убиты более 100 человек.

В стране несколько лет продолжается сокращение экономики, растет инфляция, существует острый дефицит на товары первой необходимости и медицинские препараты.

Выборы в Конституционную ассамблею не будут всеобщими: часть членов нового органа будет избираться на местных выборах, а часть - голосованиями в общественных организациях, лояльных президенту Мадуро.

На прошлой неделе в стране прошел организованный оппозицией неофициальный референдум, в котором приняли участие более семи миллионов человек (всего в Венесуэле 19,5 млн зарегистрированных избирателей). 98% голосовавших высказались против созыва Конституционной ассамблеи.

Противники Мадуро в преддверии голосования говорят о "Часе Ноль", - то есть о переломном моменте.

Копірайт зображення AFP Image caption Противники президента строят баррикады и готовятся к протестам

Франция, Испания, США и ЕС призвали венесуэльское правительство отменить выборы в Национальную конституционную ассамблею.

Президент соседней Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже заявил, что его страна не признает результаты воскресного голосования в Венесуэле по созданию нового выборного органа.

В преддверии голосования в Венесуэле силы оппозиции заблокировали дороги в столице страны Каракасе, игнорируя введенный властями запрет на проведение акций протеста.

Протестующие уже заявили о готовности противостоять властям и после выборов.