Возле Славянска саперы обнаружили захоронение времен Второй мировой войны

Копірайт зображення ato.news Image caption Саперы ВСУ часто находят в зоне АТО захоронения времен Второй мировой войны

При разминировании территорий близ Славянска Донецкой области военные саперы наткнулись на захоронение воинов времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба штаба АТО.

"При разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: одного солдата Вермахта и 6 бойцов Советской армии периода 1943 года", - сообщили в штабе.

Летом и осенью 1943 года здесь шли тяжелые бои за освобождение Донбасса от немецких войск. Многие погибшие так и остались лежать в безымянных могилах.

В 2014 году в ходе боев в районе Славянска некоторые территории были заминированы, в результате чего страдают местные жители.

Всего в июле было разминировано более 29 гектаров местности, проверено около 14 километров дорог, найдено и уничтожено около 600 взрывоопасных предметов, рассказали в пресс-службе АТО.