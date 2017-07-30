В Грузии стартовали военные учения с участием США и Украины

В Грузии стартовали многонациональные военные учения "Достойный партнер-2017". В ходе учений планируется задействовать около трех тысяч военнослужащих и 500 единиц бронетехники из США, Великобритании, Украины, Турции, Словении и Армении, передает агентство "Интерфакс".

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио и продлятся до 12 августа.

Ожидается, что маневры посетит вице-президент США Майк Пенс, который 31 июля прибудет в Грузию с двухдневным визитом.

30 июля Пенс посетит с официальным визитом Эстонию.

Напомним, что в сентябре на территории Беларуси состоятся совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", проведение которых вызвало опасения у Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что совместные с Россией учения не несут угрозы для Украины.