Украинец провел 17 лет в рабстве в Азербайджане

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Украинское посольство в Баку совместно с Национальной полицей занимается возвращением на родину украинца, который, отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет.

Об этом заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

Имени пострадавшего Аброськин не назвал, отметив лишь, что он 1952 года рождения.‎

‎"Начиная с 1991 года мужчина регулярно ездил в Азербайджан для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду", - рассказал заместитель главы Нацполиции Украины.

"17 лет мужчина провел в рабстве. За это время этого бедолагу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве", - добавил Аброськин.‎

Мужчину, которого удерживали на животноводческой ферме, освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации. Он, по словам замглавы Нацполиции, находился в крайне тяжелом состоянии: не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. После прохождения курса реабилитации пострадавший чувствует себя удовлетворительно.‎

После 13 лет его отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Сейчас украинский паспорт мужчине восстановили. Найти родных пострадавшего не удалось.

В это же время продолжается рассмотрение дела в Баку, где он фигурирует как пострадавшее лицо. Местная прокуратура просит приговорить преступников к 9 и 10 годам лишения свободы.

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