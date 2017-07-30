В Киевской области поезд "Интерсити" протаранил брошенное на рельсах авто

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption Автомобиль был оставлен на путях недалеко от бывшего железнодорожного переезда, который не использовался много лет

Поезд "Интерсити +", следовавший из Константиновки в Киев, врезался в оставленный на рельсах легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в субботу около 22:55 возле поселка Барышевка Киевской области. В результате столкновения повреждена кабина электропоезда.

"Железнодорожникам пришлось задействовать вспомогательный локомотив, чтобы доставить пассажиров к месту назначения", - сообщили в "Укрзализныце".‎

В Киев пассажиры поезда добрались с опозданием в 3 часа. Еще три поезда также сбились с графика и пришли с опозданием в 2 часа.

В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль был без пассажиров.

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption На фото полиции видно, что автомобиль виновника также получил серьезные повреждения

‎"Машинист экстренно затормозил и после столкновения поезд протащил авто вперед около 200 метров. Жертв нет, вблизи места происшествия водителя и пассажиров тоже не было", - уточнили в Нацполиции Киевской области.

Полиция сообщает, что личность водителя была сразу установлена, он находился в это время дома в нетрезвом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство.‎