В Киевской области поезд "Интерсити" протаранил брошенное на рельсах авто
Поезд "Интерсити +", следовавший из Константиновки в Киев, врезался в оставленный на рельсах легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Инцидент произошел в субботу около 22:55 возле поселка Барышевка Киевской области. В результате столкновения повреждена кабина электропоезда.
"Железнодорожникам пришлось задействовать вспомогательный локомотив, чтобы доставить пассажиров к месту назначения", - сообщили в "Укрзализныце".
В Киев пассажиры поезда добрались с опозданием в 3 часа. Еще три поезда также сбились с графика и пришли с опозданием в 2 часа.
В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль был без пассажиров.
"Машинист экстренно затормозил и после столкновения поезд протащил авто вперед около 200 метров. Жертв нет, вблизи места происшествия водителя и пассажиров тоже не было", - уточнили в Нацполиции Киевской области.
Полиция сообщает, что личность водителя была сразу установлена, он находился в это время дома в нетрезвом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство.