Путин сообщил, что персонал дипмиссий США в РФ сократят на 755 человек

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В рамках контрсанкций против США Россия сократит число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек, заявил в эфире российского телевидения Владимир Путин. В это число войдут как дипломаты, так и технический персонал. В американском Госдепе выразили сожаление по этому поводу и заявили, что думают над ответом.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

Таким образом, численность персонала американских дипмиссий в России станет такой же, как и российский персонал в Америке - по 455 человек с каждой стороны.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил тем временем, что он, как и президент Дональд Трамп, не теряют надежды на то, что Россия все же поменяет свое поведение.

По словам Путина, нынешнее решение Москвы объясняется тем, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, - подчеркнул российский президент. - Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

Западные агентства приводят заявление представителя Госдепа США, согласно которому в ведомстве сожалеют о принятых Россией мерах и считают их необоснованными.

"Российские власти потребовали ограничить общую численность дипломатической миссии США в России 455 сотрудниками к 1 сентября. Это необоснованный и вызывающий сожаление шаг. Мы оцениваем, как такое ограничение может повлиять [на работу миссии] и как мы можем на него ответить", - говорится в заявлении Госдепа.

Не только американцы

Комментируя описанные Путиным меры по сокращению дипкорпуса, бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение, что весь дипломатический корпус США в России насчитывает 755 человек.

"Мы уверены, что уедут 755 американцев? У нас во всем посольстве столько людей не работало, когда я там работал", - написал Макфол в Twitter.

Как уточняет корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, из высказывания Путина не следует, что Россию покинут 755 сотрудников американских дипломатических работников с гражданством США.

"В это число также входит большое количество технических работников, в том числе значительное число местных работников, россиян, которые потеряют работу", - говорит Рейнсфорд. По ее информации, решение коснется сотрудников посольства США в Москве, а также консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

"Если эти сокращения действительно произойдут, россиянам придется ждать в очереди за визой неделями, если не месяцами", - прокомментировал решение российских властей Макфол в другом твите.

"Последняя капля"

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу Эй-би-си заявил, что Россию к принятию контрмер подтолкнуло принятие на этой неделе конгрессом США законопроекта, позволяющего американским властям вводить санкции против российских нефтяных и газовых компаний.

"Я считаю, что ответные меры давно было пора принять. Когда в четверг сенат США с таким перевесом проголосовал за очень странный и неприемлемый законопроект, это было последней каплей", - сказал Рябков, говоря о законопроекте по введению США новых ограничительных мер.

Перед вступлением американского законопроекта в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Принятый сенатом документ расширяет ограничения на поставку российским компаниям товаров, услуг и технологий, которые нужны для реализации новых проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также месторождений в Арктике и добыче из сланцев. Раньше такие ограничения касались проектов пяти российских компаний, которые считаются лидерами нефтяной отрасли.

Копірайт зображення iStock Image caption Первым ответным шагом России на санкции стал запрет американским дипломатам на использование дачи в Серебряном Бору

В случае, если законопроект будет принят, президент США получит возможность вводить санкции против американских компаний или граждан в случае, если они инвестируют более 10 млн долларов в активы в рамках приватизации госсобственности в России и если от этого выигрывают какие-то российские чиновники или члены их семей.

В ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России, Москва приняла собственные контрмеры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Россия также потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.

Зоны сотрудничества

Россия хочет сотрудничать с США в ряде сфер, заявил Путин в интервью Соловьеву, в то же время добавив, что российские власти рассматривают возможность отказаться от планов сотрудничества в случае, если санкционное давление на Россию будет увеличиваться.

"У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей деятельности совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно", - заявил Путин.

Российский президент среди таких сфер назвал энергетику, торговлю и борьбу с экстремистами в Сирии.

"У нас есть очень важные сферы нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения - здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипку наряду с США - и укрепление этого режима, борьба с терроризмом. И судя по тому, что сделано было в последнее время (...) по созданию южной зоны деэскалации в Сирии, - это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы", - сказал Путин.

Президент заявил, что Россия хотела бы сотрудничать с США в авиационной и космической сферах, а также призвал к шагам, чтобы увеличить двусторонний торговый оборот между США и Россией.

"Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", - заявил российский президент.

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Эстонию заявил в воскресенье, что США ожидают от России перемен во внешней политике. В интервью эстонскому радио Пенс заявил, что обсуждал с властями страны возможное размещение в Эстонии американских противоракетных комплексов "Пэтриот".

"Президент очень ясно дал понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка нелегитимных режимов, ее дейсттвия на Украине, неприемлемы. Президент ясно дал понять, что он подпишет санкционный пакет, одобренный конгрессом США, чтобы это обеспечить. В то же время, по мере того как мы делаем наши намерения более очевидными, мы ожидаем, что Россия изменит свое поведение. Президент и я сохраняем надежду на то, что еще увидим перемену поведения России, в частности по отношению к Украине и в части поддержки режимов в Иране и Северной Корее", - сказал Пенс.