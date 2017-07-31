Сутки в АТО: четверо военных ранены

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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли украинские позиции, в результате четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

Наибольшая огневая активность наблюдалась на луганском направлении. Боевики вели огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки, Новотошковского, Станицы Луганской и Крымского.

На донецком направлении обстреляли укрепления ВСУ в Зайцево и шахте Бутовка, а также в Майорском и Авдеевке.

На мариупольском направлении под огонем оказались Павлополь и Гнутово.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.