Венесуэла: итоги выборов на фоне насилия

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Явка на общенациональных выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%, сообщает избирательная комиссия страны. Однако представители оппозиции оспаривают эту цифру.

Как сообщила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, в голосовании приняли участие более 8 млн из 19,4 млн человек, внесенных в списки избирателей.

Оппозиция утверждает, что явка не превысила 12%, ее лидеры не признали результаты голосования и призвали к новым протестам.

Выборы, состоявшиеся в воскресенье, были омрачены масштабными акциями протеста и уличными беспорядками, в результате которых погибли 10 человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал голосование самыми важными выборами в политической системе Венесуэлы. Он говорит, что это позволит положить конец беспрерывной череде протестов и установить в стране мир и согласие, однако контролирующая Национальное собрание оппозиция считает, что этот шаг нарушает демократические принципы и призван сосредоточить всю власть в руках Мадуро.

Новая Конституционная ассамблея будет иметь полномочия переписать конституцию и переформатировать конгресс, который сейчас контролирует оппозиция.

Несмотря на уличные беспорядки, глава Национального избирательного совета назвала выборы "успешными", а явку "небывалой".

В Венесуэле уже несколько лет падают объемы экономики, растет инфляция, наблюдается острый дефицит на товары первой необходимости и медицинские препараты.

Массовые демонстрации протеста начались в апреле. В столкновениях с полицией и военными погибли более 100 человек.

В субботу вечером протестующие заблокировали многие улицы в столице страны Каракасе, несмотря на запрет на демонстрации в преддверии голосования.

Соседняя Колумбия уже заявила, что не признает легитимности Конституционной ассамблеи. Франция, Испания, США и ЕС призвали власти Венесуэлы отменить голосование, но эти призывы были проигнорированы.

Вашингтон уже распорядился вывезти из страны семьи американских дипломатов. Некоторые авиалинии временно отменили свои рейсы в Венесуэлу.‎