В Днепре скончался украинский боец, тяжело раненный на полигоне

Копірайт зображення FACEBOOK ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД" ЗCУ

В больнице Днепра скончался украинский боец Юрий Тищенко, получивший тяжелое ранение на полигоне в пгт. Черкасское Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской обладминистрации Татьяна Губа.

"30 июля из больницы имени Мечникова пошел на небо наш земляк Юрий Тищенко 1989 года рождения, который получил крайне тяжелое ранение 20 июля на полигоне в пгт. Черкасское", - написала она.

Напомним, 20 июля на полигоне в Днепропетровской области во время учебных стрельб из танка Т-64Б, произошел взрыв. В результате восемь бойцов получили ранения.

По данному факту начато уголовное производство.