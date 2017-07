Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

Копірайт зображення EPA

Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.

Ажиотаж возник вокруг интервью Джоли, которое она дала известному изданию Vanity Fair.

В статье речь шла о том, что во время кастинга фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже (First They Killed My Father) Джоли использовала жесткие методы работы с местными детьми: якобы перед каждым ребенком, пришедшим на пробы, она положила на стол деньги и попросила "украсть" их, а затем объяснить, зачем "воришке" нужны эти деньги.

Джоли поспешила объясниться: оказалось, журналист Vanity Fair просто неверно истолковал ее слова - на самом деле на кастинге все было по-другому. Звезда заявила, что она "очень расстроена" тем, как были искажены ее слова.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Главная роль в фильме "Сначала они убили моего отца" досталась Сареум Срей Мок

"Предположение, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально. Это неправда. Я расстроена, что об импровизации написали так, будто все это было не игрой, а реальностью", - заявила она.

"Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые впоследствии снимались в фильме".

"Сначала они убили моего отца" - режиссерский дебют Джоли для стримингового гиганта Netflix.

Фильм повествует о тяжелой судьбе камбоджийцев, пострадавших от рук красных кхмеров.

Лента основана на реальных воспоминаниях женщины, пережившей геноцид в Камбодже. Повествование ведется от имени ребенка.

Ранее Джоли выразила надежду, что фильм позволит камбоджийцам открыто говорить об этом травматическом опыте.