В посольстве США подвергли критике конкурс в новый Верховный суд

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Посольство США в Украине в своем Twitter критически оценило результаты отбора судей в обновленный Верховный суд Украины.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую из кандидатур", - говорится в сообщении.

Конкурс на должности судей длился 9 месяцев. Его результаты были объявлены 27 июля.

Отбор проводился при поддержке ЕС и американской программы USAID "Новое правосудие".

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить 120 кандидатов, прошедших отбор.

Однако Общественный совет добродетели (ОСД), который помогал отборочной комиссии проводить конкурс, заявил, что 25% финалистов - "недобродетельны".

Копірайт зображення Oleksandr Mamaluy Image caption Среди победителей оказался судья-воин АТО, снайпер-доброволец Александр Мамалуй.

ОСД проверил кандидатов на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. Однако высшая квалификационная комиссия судей могла отменить отрицательное заключение квалифицированным большинством голосов из своего состава.

Теперь каждую кандидатуру будет утверждать Высший совет правосудия, который вправе отсеять отдельных претендентов.

Эксперты центра политико-правовых реформ уже подсчитали, что 94 финалиста (78%) - действующие судьи или судьи в отставке.

Из них 6 судей сейчас работают в Верховном суде, а еще 49 судей - в нынешних высших специализированных судах, которые отменяются.

В финал попали 17 работников-юристов и девять адвокатов. Хотя для ученых и адвокатов существовали законодательные препятствия для участия в конкурсе, которые к следующим отборам уже устранили.

В список финалистов попали также кандидаты, к которым у активистов нет замечаний относительно коррупционных действий и добродетели. Среди победителей, например, оказался судья-воин АТО, снайпер-доброволец Александр Мамалуй.

Верховный Суд должен дать старт обновлению всей судебной системы страны.