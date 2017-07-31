У посольства Ирака в Кабуле прогремели взрывы

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Афганская полиция заявила о нападении смертника у посольства Ирака в Кабуле.

После нескольких взрывов в центральном районе Шар-э-Но также раздавались выстрелы.

Пока нет точной информации о жертвах и пострадавших в нападении.

По сообщению, силы безопасности ведут борьбу с боевиками.

Ответственность за это нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В этом году в Кабуле произошло немало нападений, в которых обвинили "ИГ" или группировку "Талибан".

По сообщению представителя сил безопасности, смертник планировал взорвать штаб-квартиру полиции и посольство Ирака.

На фото в соцсетях виден черный столб дыма, поднимающийся в небо.