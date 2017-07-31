У посольства Ирака в Кабуле прогремели взрывы
Афганская полиция заявила о нападении смертника у посольства Ирака в Кабуле.
После нескольких взрывов в центральном районе Шар-э-Но также раздавались выстрелы.
Пока нет точной информации о жертвах и пострадавших в нападении.
По сообщению, силы безопасности ведут борьбу с боевиками.
Ответственность за это нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
В этом году в Кабуле произошло немало нападений, в которых обвинили "ИГ" или группировку "Талибан".
По сообщению представителя сил безопасности, смертник планировал взорвать штаб-квартиру полиции и посольство Ирака.
На фото в соцсетях виден черный столб дыма, поднимающийся в небо.