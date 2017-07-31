Умерла французская актриса Жанна Моро
Актриса Жанна Моро, одна из величайших звезд французского кинематографа последних 60 лет, умерла в возрасте 89 лет.
Ее самая известная роль - в фильме "новой волны" режиссера Франсуа Трюффо "Жюль и Джим", вышедший в 1962-м году.
При жизни она получила ряд отличий, в частности в 1960 году актерскую награду в Каннах за роль в фильме "Семь дней... семь ночей". За роль в фильме "Вива Мария!" - награду "Бафта" как лучшая иностранная актриса.
Она также работала в нескольких фильмах с Орсоном Уэллсом.
Жанну Моро нашли мертвой в ее доме в Париже, сообщил агентству AFP мэр округа.