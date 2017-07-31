Украинец получил 12 лет в России за "подготовку теракта"

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Украинский пенсионер получил крайне жесткий приговор даже после признания вины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта.

Он хотел совершить теракт в сентябре прошлого года, следует из материалов суда, на которые ссылается "Медиазона".

Сизонович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

По указаниям "неустановленного лица"

Как считает суд, в мае прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая".

Действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года, решил суд.

Как сообщает "Медиазона" из зала суда над Сизоновичем, в апреле 2014 года он с "неустановленным лицом" под псевдонимом "Владиславович" создал в Киеве преступную группу, которая планировала совершать взрывы на подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях востока Украины.

По данным следствия, на которые ссылается РИА Новости, "неустановленное лицо" руководило действиями Сизоновича, а он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал взрывные устройства.

Его признали виновным и в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном пересечении границы России.

Быстрый суд

Сам Сизонович признал вину и сказал, что раскаивается.

"Мне было достоверно известно, что на 18 сентября 2016 года в Российской Федерации намечены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, и проведением данного теракта я планировал их сорвать", - приводятся в протоколе слова Сизоновича.

Как сообщает корреспондент "Медиазоны", присутствовавший на заседаниях, судебный процесс начался 26 июля и занял всего несколько дней. Он прошел практически незамеченным СМИ.

В феврале 2017 года украинский информационный ресурс "Соцпортал" писал о задержании Сизоновича в поселке Изварино (Луганская область), когда тот ехал в Донецк.

С 2014 года Луганская и Донецкая области Украины неподконтрольны центральным властям этой страны.

На заседании Сизонович говорил мало, на вопросы судьи отвечал кратко.

Один из свидетелей задержания говорил, что "Сизонович недалеко от КПП "Изварино" совершил побег, прыгнул в реку Каменка с моста и скрылся". На вопрос, так ли это было, осужденный ответил, что не умеет плавать.

Приговоры украинцам в России за терроризм

В 2015 году Северокавказский окружной военный суд украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества.

Как установил суд, Сенцов и Александр Кольченко, осужденный на 12 лет тюрьмы, весной 2014 года после присоединения Крыма к России организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Кроме того, Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сенцов с соратниками планировали взорвать памятник Ленину.

Районный суд Симферополя в июле этого года приговорил к 3,5 годам колонии Алексея Стогния. Его задержали осенью 2016 года по подозрению работе на украинскую военную разведку. Процесс проходил в закрытом режиме.

Также в Крыму по делу "крымских диверсантов" были задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов, которые через несколько месяцев после ареста заявили, что после задержания их пытали сотрудники ФСБ.

Дмитрий Штыбликов, другой обвиняемый в подготовке диверсий в Крыму, пошел на сделку со следствием, как и Захтей. Приговоры Захтею, Панову и Штыбликову еще не вынесены.