В метро Киева появятся билеты с QR-кодом

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С 2 августа КП "Киевский метрополитен" запускает продажи одноразовых билетов с QR-кодом вместо жетонов. Об этом заявила пресс-секретарь КП Наталья Макогон.

"Мы об этом говорили, но в среду это уже произойдет - мы запускаем пилотный проект по переходу с жетона на билет с QR-кодом", - сказала Макогон на брифинге.

Она призвала пассажиров пересмотреть свои транспортные расходы и отказаться от жетонов.

В метрополитене напомнили, что с 1 августа перестают действовать синие жетоны. Их можно будет обменять только на четырех станциях.

По словам представителя метро, ​​на сегодня 60% пассажиров уже отказались от жетонов в пользу карточек.

С 15 июля Киевская администрация решила поднять цены на проезд в метро до 5 грн, в наземном транспорте до 4 грн.