Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы на территории "ДНР" и "ЛНР" - Геращенко

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Координатор ОБСЕ Тони Фриш в августе посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Такая договоренность была достигнута во время скайп-конференции минской гуманитарной подгруппы, сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где находятся наши военные, а также посещение задержанных женщин и гражданских лиц, в частности, Игоря Козловского", - написала г-жа Геращенко в Facebook.

По ее словам, боевики впервые подтвердили, что удерживают журналиста Станислава Асеева. Украинская сторона обратилась к ОБСЕ и российским представителям с требованием способствовать освобождению.

"Мы обратили особое внимание ОБСЕ на недопустимость пыток незаконно удерживаемых. Считаю, эта тема должна быть в центре особого внимания ТКГ, которая будет заседать 2 августа в Минске", - сообщила Ирина Геращенко.

Всего, по ее словам, Украина требует освобождения 137 украинцив. Боевики же подтверждают удерживание только 71.

Геращенко уточнила, что боевики продолжают требовать амнистии и освобождении 45 человек, "не имеющих отношения к конфликту, но совершивших тяжкие преступления, - беркутовцев, которые расстреливали Небесную сотню, организаторов терактов в Олесе и Харькове".

Также, добавила представительница Украины, представители "ДНР" и "ЛНР" требуют освободить российского военного Виктора Агеева.

"Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", - написала г-жа Геращенко.

Россиянин Виктор Агеев был задержан на Донбассе украинскими военными в конце июня 2017 года. Украинские власти обвиняют его в терроризме.

В первом после задержания интервью Виктор Агеев рассказал, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России в марте 2017 года.