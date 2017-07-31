Киев: к концу 2017 года планируют начать строительство метро на Виноградарь

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КП "Киевский метрополитен" планирует начать строительство двух новых станций в направлении Виноградаря до конца года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя предприятия Валерий Гавриленко.

По его словам, планируют продолжать Сырецко-Печерскую линию от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Предварительная стоимость проекта более 5 млрд грн.

"Уже прошла разработка проектной документации, осуществлена ​​экспертиза проектных решений, и в этом году разрабатывается и рабочая документация, и уже планируется начать определенные первые шаги по строительству станции метрополитена в направлении Виноградаря", - сказал г-н Гавриленко.

Он добавил, что первые станции будут называться "Мостицкая" и "Проспект Правды". Станции будут располагаться на одноименных улицах.

"На последующие годы запланированы станции "Маршала Гречко" и "Виноградарь" и электродепо", - отметил г-н Гавриленко.

Еще две станции по плану начнут строить в 2019 году.