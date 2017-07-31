Украина начала закупать уголь в США
Украинская государственная компания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года, заявил директор компании Олег Коземко.
Уголь будет поставлять американская компания XСoal Energy & Resources, исполнительный директор которой Эрни Трашер приехал в Украину презентовать проект.
Соглашение о поставках угля представили в посольстве США в Украине, а подписали его еще 14 июля.
Посольство США даже сделало специальное заявление в честь "важного шага в энергетической безопасности Украины".
- Порошенко встретился с Трампом
- Почему Трамп выбрал первым Порошенко?
- Блокада поставок угля с Донбасса: что нам известно
- Американский газ в Европе: что от этого Украине?
Проблемы с углем антрацитовой группы в Украине начались после потери предприятий на территории ОРДЛО.
О возможных поставках угля из США заговорили после визита Петра Порошенко в США в июне 2017 года, когда президенты обсудили энергетический вопрос.
Первые 700 тысяч тонн
"В штате Пенсильвания мы посетили пять крупных угледобывающих предприятий. И лучшее предложение была от Xcoal. Контракт подписали на поставку 700 тысяч тонн угля до конца этого года", - заявил г-н Коземко.
По его словам, первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 1,2 млн.
Он ожидает дальнейшего прибытия судов по несколько раз в месяц.
Руководитель "Центрэнерго" также заявил, что стоимость каждой поставки будет отличаться, а цена угля первой партии составляет 113 долларов за тонну.
В следующем году Украина может закупить еще больше американского угля - до 2 млн тонн.
Представитель американской компании Xcoal Эрни Трашер отметил, что это первый случай, когда энергетический уголь их компании будет поступать в Украину.
Дефицитный антрацит
Государственная компания "Центрэнерго" владеет несколькими теплоэлектростанциями, требующими угля антрацитовой группы. Это, в частности, Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской.
Как отметили в "Центрэнерго", весь уголь из США пойдет именно на Трипольскую ТЭС.
Высококалорийный энергетический уголь антрацитовой группы нужен для ряда украинских станций по производству электричества и тепловой генерации.
Однако все его производители в Украине оказались на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса.
К зиме 2017 года украинские компании закупали его у предприятий, которые хотя и располагались на территории непризнанных республик, но формально были зарегистрированы в Украине и принадлежали украинским компаниям.
Однако после полной блокады торговли так называемыми "республиками", боевики национализировали предприятия, а Украина полностью отказалась от закупки антрацита с неподконтрольной части Донбасса.
Ближайшим альтернативным его производителем является Россия, но поставки оттуда в действующих условиях могут вызвать политический скандал.
Украина уже закупала отдельные партии угля этой марки в Южноафриканской республике.
Тогда власть называла цену африканского угля в 99 долларов за тонну.
В то же время часть украинских ТЭС уже начала переходить с антрацита на менее калорийные марки угля, которые добывают в Украине.
Украинские эксперты оценивают годовую потребность в закупке угля марки антрацит в 5 млн тонн.
Визит Порошенко
Впервые информация о возможных поставках американского энергетического угля появилась 21 июня во время визита в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко.
После встречи с президентом Дональдом Трампом г-н Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что они обсуждали поставки в Украину американского угля и сжиженного газа.
В интервью украинским журналистам по возвращении домой президент детализировал информацию об угле.
"Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании по конкурентным ценам... При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 млн тонн угля", - сообщил президент.
А 30 июня возможным контрактом на поставку угля в Украину похвастался и президент США Дональд Трамп.
"Украина сказала нам, что нужны миллионы и миллионы тонн угля", - рассказал г-н Трамп в министерстве энергетики США.
Тогда он говорил о "золотом веке" энергетического бизнеса США и планах экспорта в Европу сжиженного газа и угля.
В конце июня с украинской стороны уже звучали конкретные цифры и даты.
В частности, руководитель государственной компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук 30 июня анонсировал, что первые 120 тысяч тонн угля из США прибудут в Украину в течение месяца. На тот момент якобы уже все детали договора были согласованы.