Двое иностранцев пытались вывезти из Украины 34 кг янтаря
В аэропорту "Борисполь", во время досмотра багажа, у двух граждан одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители обнаружили 34 кг янтаря. Об этом сообщили на сайте СБУ.
В ведомстве отметили, что камни "пытались замаскировать под сладости".
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"Для необнаружения "солнечного камня" с помощью сканирования он был завернут в копировальную бумагу и фольгу", - отметили правоохранители.
Продолжаются следственные действия.