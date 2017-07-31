Двое иностранцев пытались вывезти из Украины 34 кг янтаря

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В аэропорту "Борисполь", во время досмотра багажа, у двух граждан одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители обнаружили 34 кг янтаря. Об этом сообщили на сайте СБУ.

В ведомстве отметили, что камни "пытались замаскировать под сладости".

"Для необнаружения "солнечного камня" с помощью сканирования он был завернут в копировальную бумагу и фольгу", - отметили правоохранители.

Продолжаются следственные действия.