США вводят санкции против президента Венесуэлы

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Правительство США назвало президента Венесуэлы Николаса Мадуро "диктатором" и заморозило активы США в стране после проведения противоречивых выборов в Конституционную ассамблею в воскресенье.

По условиям санкций, американским фирмам и частным лицам запрещено вести бизнес с Николасом Мадуро.

Выборы в Конституционную ассамблею 30 июля прошли на фоне массовых акций протеста. По меньшей мере 10 человек погибли.

Г-н Мадуро заявил, что выборы были "голосованием за революцию", добавив, что "санкции империи" его не пугают.

"Император Дональд Трамп принял решение против меня, демонстрирующее его отчаяние и ненависть", - сказал президент Мадуро в телеобращении в понедельник.

"Я не подчиняюсь приказам иностранных правительств и никогда не подчинюсь ... Вводите в отношении меня санкции, если хотите, но народ Венесуэлы решил быть свободным, и я являюсь независимым президентом свободной нации".

Копірайт зображення Reuters Image caption Оппозиция бойкотировала выборы и не признает результаты голосования

Новая Конституционная ассамблея будет иметь полномочия переписать конституцию и распустить контролируемую оппозицией Национальную ассамблею.

Оппозиция, которая бойкотировала выборы, заявила, что 88% избирателей не голосовали. Она отказалась признавать выборы. А представители избирательной комиссии объявили о явке в 41,5%.

Протестующие заблокировали несколько дорог в столице Венесуэлы Каракасе.

Марш, который планировали провести в понедельник в честь погибших в день голосования, перенесли на среду, когда должна собраться Конституционная ассамблея.

США предупреждали власти Венесуэлы, что не признают выборы, а президент Дональд Трамп обещал "сильные и быстрые экономические действия".

О санкциях в отношении Николаса Мадуро заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Вчерашние нелегитимные выборы подтверждают, что Мадуро является диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа", - сказал он.

"Вводя санкции против Мадуро, США четко демонстрируют свою позицию относительно политики его режима и нашу поддержку народа Венесуэлы, стремящегося вернуть свою страну к полной и успешной демократии", - добавил американский министр.

Николас Мадуро - четвертый иностранный лидер, попавший под санкции со стороны США, добавил г-н Мнучин.

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26 июля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 13 действующих и бывших венесуэльских чиновников, чтобы удержать Николаса Мадуро от проведения выборов.

Тогда под санкции попал министр внутренних дел и глава армии.

В ЕС также выразили "обеспокоенность судьбой демократии в Венесуэле" и сомнение в возможности согласиться с результатами голосования.

Однако Россия, Куба, Никарагуа и Боливия поддерживают Николаса Мадуро.

30 млн граждан Венесуэлы испытывают нехватку основных товаров и лекарств, поскольку экономика страны ослаблена.

В антиправительственных протестах за четыре месяца погибли 120 человек.