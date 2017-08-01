Сутки в АТО: один ранен, у четверых - боевые травмы
За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим тишины, один украинский военный ранен, четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На луганском направлении боевики в разных направлениях 5 раз стреляли по украинским позициям вблизи Крымского.
На донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки.
На мариупольском направлении боевики стреляли из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.
На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями, сообщили в штабе.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.