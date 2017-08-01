Сутки в АТО: один ранен, у четверых - боевые травмы

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За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим тишины, один украинский военный ранен, четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении боевики в разных направлениях 5 раз стреляли по украинским позициям вблизи Крымского.

На донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении боевики стреляли из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.

На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями, сообщили в штабе.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.