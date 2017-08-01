Зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в действие

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ЗЗона свободной торговли между Украиной и Канадой, которая открывает отечественным производителям беспрепятственный доступ к 98% канадского рынка, вступила в действие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По сообщению, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой подписали 11 июля 2016 года во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

14 марта соглашение ратифицировала Верховная Рада. 18 мая это сделал Сенат Канады.

Соглашение снимает до 98% торговых ограничений и пошлин во взаимной торговле между двумя странами. На данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте.

Отныне украинские товаропроизводители могут экспортировать в Канаду промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также - широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения сможет увеличить свой экспорт в Канаду на 0,6 млрд долларов ежегодно, а также - рассчитывать на дополнительные инвестиции.