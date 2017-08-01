Контрактовая площадь в Киеве частично стала пешеходной

В рамках эксперимента с 1 августа часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного в Киеве стали пешеходными.

Таким образом, парковочное пространство перед Киево-Могилянской академией стало пешеходным участком.

Пешеходным также стал отрезок улицы Сагайдачного до перекрестка с улицей Андреевской.

Некоторые улицы изменили направление движения, в частности, Борисоглебская, Братская, Волошская, Почайнинская и другие.