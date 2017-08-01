Контрактовая площадь в Киеве частично стала пешеходной
- 1 августа 2017
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В рамках эксперимента с 1 августа часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного в Киеве стали пешеходными.
Таким образом, парковочное пространство перед Киево-Могилянской академией стало пешеходным участком.
Пешеходным также стал отрезок улицы Сагайдачного до перекрестка с улицей Андреевской.
Некоторые улицы изменили направление движения, в частности, Борисоглебская, Братская, Волошская, Почайнинская и другие.