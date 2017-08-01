В Венесуэле задержали ведущих оппозиционеров
Лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледезму снова арестовали, сообщили их родственники.
Они находились под домашним арестом.
Их обвинили в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных протестов 2014 года.
Родственники двух задержанных оппозиционеров говорят, что не знают, куда их увезли.
Два дня назад в стране прошли выборы в Конституционную ассамблею, с результатами которых многие были не согласны.
Накануне г-н Лопес обнародовал на YouTube видео, в котором призвал венесуэльцев выйти на улицы в знак протеста.
8 июля его освободили из военной тюрьмы и поместили под домашний арест. В тюрьме его продержали более трех лет.
Его жена Лилиан Тинтори написала в Twitter, что мужа опять увезли из дома.
За все, что может с ним случиться, она возложила ответственность на президента Николаса Мадуро.
В то же время дочь другого оппозиционера Антонио Ледезмы опубликовала видеоролик, в котором ее отца, одетого в пижаму, забирают из дома офицеры венесуэльской разведки.