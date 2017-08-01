В Венесуэле задержали ведущих оппозиционеров

Копірайт зображення AFP Image caption Обращение Леопольдо Лопеса, записанное 25 июля

Лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледезму снова арестовали, сообщили их родственники.

Они находились под домашним арестом.

Их обвинили в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных протестов 2014 года.

Родственники двух задержанных оппозиционеров говорят, что не знают, куда их увезли.

Два дня назад в стране прошли выборы в Конституционную ассамблею, с результатами которых многие были не согласны.

Накануне г-н Лопес обнародовал на YouTube видео, в котором призвал венесуэльцев выйти на улицы в знак протеста.

8 июля его освободили из военной тюрьмы и поместили под домашний арест. В тюрьме его продержали более трех лет.

Его жена Лилиан Тинтори написала в Twitter, что мужа опять увезли из дома.

За все, что может с ним случиться, она возложила ответственность на президента Николаса Мадуро.

В то же время дочь другого оппозиционера Антонио Ледезмы опубликовала видеоролик, в котором ее отца, одетого в пижаму, забирают из дома офицеры венесуэльской разведки.