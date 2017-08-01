В Запорожье родители "хотели продать сына" за $5000 - Деева

Копірайт зображення Anastasia Deeva / Facebook Image caption Анастасия Деева обнародовала фото задержанных в Facebook

В Запорожской области правоохранители задержали пару, которую обвиняют в попытке продать своего двухлетнего сына за 5000 долларов США, сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.

"Горе-родители сами искали человека, который бы хотел купить их маленького сына, и все-таки вышли на "покупателя", - написала она в Facebook.

Предполагается, что теперь мальчика передадут на воспитание ближайшим родственникам или опекунам, отметила заместитель министра.

По ее словам, это "далеко не первый" подобный случай за последние несколько месяцев в этой области.