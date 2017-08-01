Наводнения в индийском Гуджарате: более 200 погибших

Копірайт зображення AFP Image caption За последние два дня количество погибших возросло вдвое

В результате наводнений в штате Гуджарат на западе Индии погибли 218 человек, сообщили в правительстве страны.

За последние два дня, когда вода стала уходить, число погибших возросло вдвое.

По данным чиновников, всего в штате от наводнения пострадали 450 тысяч человек.

В этом году муссонные дожди поразили миллионы людей в не менее 20 штатах Индии.

В штате Ассам на северо-востоке страны также погибли десятки человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Копірайт зображення AFP Image caption По данным чиновников, в штате Гуджарат от наводнения пострадали 450 тысяч человек