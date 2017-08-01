Наводнения в индийском Гуджарате: более 200 погибших
- 1 августа 2017
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В результате наводнений в штате Гуджарат на западе Индии погибли 218 человек, сообщили в правительстве страны.
За последние два дня, когда вода стала уходить, число погибших возросло вдвое.
По данным чиновников, всего в штате от наводнения пострадали 450 тысяч человек.
В этом году муссонные дожди поразили миллионы людей в не менее 20 штатах Индии.
В штате Ассам на северо-востоке страны также погибли десятки человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.