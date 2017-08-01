Украинцев предупреждают о сильной жаре

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Синоптики предупреждают о сильной жаре в отдельных областях Украины в период 2-3 августа. Об этом со ссылкой на информацию Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о сильной жаре в Украине. По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа днем в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35-37°", - говорится в сообщении ГСЧС.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в Киеве столбик термометра достигнет +31-33°.