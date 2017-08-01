В Турции будут судить 500 человек за участие в заговоре

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Почти 500 человек, арестованных после неудачной попытки переворота в Турции в прошлом году, предстанут перед судом по обвинению в заговоре.

Следственные изоляторы расположены вокруг авиабазы ​​Акинчи, которая, по утверждению правительства, была штаб-квартирой заговорщиков.

Ответчики появятся в специально организованном зале суда за пределами столицы Турции Анкары. Им предъявят обвинения в попытке убить президента.

Военные, участвовавшие в перевороте, пытались захватить власть в июле 2016 года.

Это будет самое большое судебное заседание над участниками переворота.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события происходили в двух самых крупных городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек.

Главным вдохновителем и организатором переворота турецкие власти назвали исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена - давнего оппонента президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда же в Анкаре потребовали экстрадиции Гюлена из США, где он живет с 1999 года.

Сам г-н Гюлен заявляет, что не имеет отношения к попытке переворота. Проповедник пообещал вернуться в Турцию, если его вину докажут.

Противники режима обвиняют его в стремлении подавить оппозицию.

15 июля объявлено в Турции национальным праздником.