Порошенко поддержал изменения в госбюджет

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Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2017 год, сообщила пресс-служба главы государства.

По этой информации, значительная часть средств будет направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения. "Это беднейшие слои населения. Имеются в виду люди, которые получают субсидии", - заявил президент.

Президент уточнил, что те, кто экономят электроэнергию и тепло получат деньги, которые смогут потратить на оплату коммунальных услуг или на энергоэффективность.

Он также сообщил, что будет профинансировано строительство Музея героев Небесной сотни, Музея воинов АТО и проведение мероприятий к 85-й годовщине Голодомора.