В суде в Московской области произошла стрельба

Копірайт зображення Yuriy Mashkov/tass Image caption Суд эвакуирован, сообщают очевидцы

В России в здании Московского областного суда произошла стрельба, сообщают СМИ. По предварительным данным, трое нападавших убиты, есть раненые. Официального подтверждения этих данных пока нет.

По сообщениям, стреляли участники процесса по делу "банды ГТА" - группы людей, которые, по версии следствия, в 2014 году совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Адвокат одного из подсудимых Диана Татосова сообщила, что четверо из девяти обвиняемых по делу "банды ГТА" убиты в результате перестрелки. Она сослалась при этом на руководителя следственной группы.

В свою очередь, Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщает о трех убитых нападавших, еще двое задержаны. Состояние этих двух задержанных тяжелое.

Все нападавшие - фигуранты уголовного дела "банды ГТА", подтверждает агентство.

Как развивались события

Ранее о том, что в суде произошла перестрелка, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Софью Рубасскую. Адвокат говорила, что слышала не менее 20 выстрелов и видела раненых сотрудников.

"Когда шла по лестнице с третьего на четвертый этаж, увидела раненную-женщину пристава, у нее была кровь на лице. После этого всех находившихся в здании суда вывели на улицу", - рассказывала адвокат Русской службе Би-би-си.

Пресс-секретарь облсуда Наталья Осипова сообщила Би-би-си: "Я не знаю, что именно произошло, потому что мы сейчас все находимся за пределами суда - нас эвакуировали".

Осипова уточнила, что в этот момент в суде шло заседание по делу "банды ГТА". "Но где именно произошел инцидент, я не знаю", - оговорилась она.

Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте, после чего прозвучали выстрелы, писал "Московский комсомолец".

Дело "банды ГТА"

"Банда ГТА" - группа людей, которые, по версии следствия, совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области (преимущественно на трассе М4 "Дон") в период с мая по ноябрь 2014 года.

Название группа получила по аналогии с героями компьютерной игры Grand Theft Auto.

По версии следователей, участники группы совершили 16 нападений, в которых были убиты 17 человек, еще двое ранены.

Следствие по делу девяти членов "банды ГТА" было завершено в октябре 2015 года. Судебный процесс начался в Мособлсуде в августе 2016 года. На первом заседании все девять подсудимых частично признали свою вину.

Обвиняемые отказались от суда присяжных.