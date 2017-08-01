В Камбодже нашли древнюю статую
Археологи во время раскопок в буддийском храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже нашли огромную статую, которая датируется поздним XII веком.
Двухметровая человеческая фигура, вероятно, выполняла роль охранника на входе в античную больницу, предполагают исследователи.
Издание Cambodia Daily описало субботнюю находку как "нечто, что случается только в кино".
Ангкор-Ват - одно из самых популярных мест для туристов. В прошлом году храмовый комплекс посетили 2,5 млн человек.
Но многие ценные экспонаты комплекса украдены.
По словам экспертов, найденная статуя - необычная и важнейшая находка последних лет.
Археологи нашли статую на глубине 40 см во время раскопок госпиталя, построенного во времена правления короля Джейвармана VII, который правил с 1181 по 1220 год.
Король делал много полезного для людей, поэтому больница была одной из лучших.
У статуи нет ни рук, ни ног, но хорошо сохранились рельефы на голове и теле.
Специалисты надеются найти на этом месте другие объекты, чтобы больше узнать о жизни людей той эпохи.
Историк Рети Чем рассказал Cambodia Daily, что эта больница была одной из четырех в этом районе, но ни одна из них должным образом не исследована.
В каждой из них были разные статуи божеств, наибольший интерес из которых представляет статуя Будды-целителя.
Большинство статуй Будды были уничтожены во время правления Джейвармана как попытка восстановить брахманизм. Многие из тех статуй, которые не разбили, были украдены, хотя археологи предполагают, что некоторые из них закопали в землю, чтобы таким образом спасти.