Украина задержала судно за заходы в порты Крыма

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Пограничники задержали судно под флагом Белиза за то, что в период с 2014 по 2015 год оно заходило в порты Крыма, сообщается на официальном сайте украинской погранслужбы.

Теплоход Sаn Porfyrios был задержан в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию.

Судно сменило флаг и название, чтобы запутать правоохранителей, сообщает ГПСУ.

По данным пограничников, судно с тем же идентификатором, но под названием Sava Lake и флагом Панамы неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило в порты Крыма.

Один из помощников капитана дважды был в портах российского полуострова, а потому является нарушителем украинского законодательства, сообщает ГПСУ. Ему запрещен въезд в Украину на три года.