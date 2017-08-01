НАБУ задержало главного врача Запорожской больницы

Копірайт зображення nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП задержали главного врача Запорожской областной больницы по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Следствием установлено, что задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и одного из ООО в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета.

Комплектация и технические параметры закупленных 26 санитарных авто не соответствовали требованиям стандартов Украины, поэтому их эксплуатация по прямому назначению была невозможной, добавили в НАБУ.

По версии следствия, в результате этих действий государству был нанесен ущерб на общую сумму 13 млн гривен.

В настоящее время задержанного везут в Киев для сообщения ему о подозрении, а также избрания меры пресечения, сообщили в НАБУ.