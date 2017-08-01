АМКУ обвиняет "Борисполь" в непрозрачных скидках для МАУ

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Госпредприятие "Международный аэропорт" Борисполь" предоставляло авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сомнительные скидки на аэропортовые сборы. Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) на запрос ВВС Украина.

В частности указывается, что комитет рассматривает дело "по признакам совершения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг".

"ГП" МА Борисполь", имея признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления специализированных услуг аэропорта в пределах территории расположения Международного аэропорта "Борисполь", применяло понижающие коэффициенты в отношении аэропортовых сборов только к одной авиакомпании - ЗАО "Авиакомпания МАУ", - говорится в документе.

Там также добавляют, что аэропорт делал это "непублично, непрозрачно, в отсутствие каких-либо установленных критериев расчета размера скидок на аэропортовые сборы для авиакомпаний".

В Антимонопольном комитете рекомендуют аэропорту "Борисполь" установить четкие критерии скидок на аэропортовые сборы.

Исковые требования МАУ

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимир Омелян

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что авиакомпания МАУ подала в суд на министерство инфраструктуры, авиакомпанию Ryanair и аэропорт "Львов".

"... вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: 1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова. 2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного входа Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены, чем нанесла себе ущерб, и просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "убытков", - написал министр в Facebook.

Как сказано в документах, обнародованных министром, МАУ считает, что Ryanair получила противоправные льготы в Украине и привилегированное положение, из-за чего МАУ "была вынуждена снизить стоимость авиаперевозок", что привело к убыткам.

В то же время в Антимонопольном комитете сообщили ВВС Украина, что компания МАУ не обращалась к нему с жалобами о нарушении экономической конкуренции Министерством инфраструктуры, "Международным аэропортом "Борисполь", "Международным аэропортом" Львов" или авиакомпанией Ryanair.

"Также в Комитете отсутствует достоверная информация о предоставлении/непредоставлении ГП "МА "Борисполь" или ГП "МА "Львов" эксклюзивных условий "авиакомпании Ryanair и заявления/жалобы других авиаперевозчиков", - добавили в АМКУ.

Не вышла на рынок

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Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководство аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, что якобы и послужило причиной того, что не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Пострадали пассажиры, которые еще с марта покупали билеты на рейсы Ryanair. Они должны были начаться с сентября из аэропортов Львова и Киева.

Из Киева авиакомпания должна была запустить рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.