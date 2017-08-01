АМКУ обвиняет "Борисполь" в непрозрачных скидках для МАУ
Госпредприятие "Международный аэропорт" Борисполь" предоставляло авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сомнительные скидки на аэропортовые сборы. Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) на запрос ВВС Украина.
В частности указывается, что комитет рассматривает дело "по признакам совершения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг".
"ГП" МА Борисполь", имея признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления специализированных услуг аэропорта в пределах территории расположения Международного аэропорта "Борисполь", применяло понижающие коэффициенты в отношении аэропортовых сборов только к одной авиакомпании - ЗАО "Авиакомпания МАУ", - говорится в документе.
Там также добавляют, что аэропорт делал это "непублично, непрозрачно, в отсутствие каких-либо установленных критериев расчета размера скидок на аэропортовые сборы для авиакомпаний".
В Антимонопольном комитете рекомендуют аэропорту "Борисполь" установить четкие критерии скидок на аэропортовые сборы.
Исковые требования МАУ
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что авиакомпания МАУ подала в суд на министерство инфраструктуры, авиакомпанию Ryanair и аэропорт "Львов".
"... вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: 1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова. 2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного входа Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены, чем нанесла себе ущерб, и просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "убытков", - написал министр в Facebook.
Как сказано в документах, обнародованных министром, МАУ считает, что Ryanair получила противоправные льготы в Украине и привилегированное положение, из-за чего МАУ "была вынуждена снизить стоимость авиаперевозок", что привело к убыткам.
В то же время в Антимонопольном комитете сообщили ВВС Украина, что компания МАУ не обращалась к нему с жалобами о нарушении экономической конкуренции Министерством инфраструктуры, "Международным аэропортом "Борисполь", "Международным аэропортом" Львов" или авиакомпанией Ryanair.
"Также в Комитете отсутствует достоверная информация о предоставлении/непредоставлении ГП "МА "Борисполь" или ГП "МА "Львов" эксклюзивных условий "авиакомпании Ryanair и заявления/жалобы других авиаперевозчиков", - добавили в АМКУ.
Не вышла на рынок
Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.
Ирландская компания обвинила руководство аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, что якобы и послужило причиной того, что не удалось договориться.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.
Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.
Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.
Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".
Пострадали пассажиры, которые еще с марта покупали билеты на рейсы Ryanair. Они должны были начаться с сентября из аэропортов Львова и Киева.
Из Киева авиакомпания должна была запустить рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.