Серена Уильямс требует равной оплаты труда для темнокожих женщин

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31 июля в США отмечали День равноценной оплаты труда чернокожих женщин. Серена Уильямс, которая находится в декрете, поздравила своих поклонников с праздником и написала эссе для издания Fortune Magazine о массовом неравноправии оплаты труда.

"Гонорар темнокожих женщин на 37 процентов меньше зарплаты мужчин", - приводит слова Уильямс издание Fortune Magazine.

" В подростковом возрасте мне говорили, что я не смогу осуществить все свои мечты, потому что я - женщина, более того, темнокожая. На каждом этапе своей жизни я училась отстаивать себя", - добавляет теннисистка.

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Серена признает свою привилегированную позицию, поскольку является одной из самых успешных спортсменок всех времен и отмечает:

"Сегодня речь идет не обо мне, а о других 24 миллионах чернокожих женщин в Америке. Если бы я не взяла в руки теннисную ракетку, я была бы одной из них", - говорит она.

"Справиться с дискриминацией и сексизмом намного сложнее, чем побить рекорды на турнирах Большого шлема", - добавляет теннисистка.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Серена Уильямс выиграла Гранд-слэм, будучи беременной

"Чернокожие женщины, будьте бесстрашными. Говорите о равной зарплате. Каждый раз, когда вы будете это делать, вы облегчите жизнь женщины, которая за вами".

"Знайте, вы этого достойны", - пишет Серена Уильямс.