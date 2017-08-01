Саакашвили: у меня есть рабочая виза США

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть рабочая и туристическая виза в США.

Об этом он заявил на пресс-конференции по видеосвязи, отвечая на вопрос о юридических основаниях для его пребывания в США.

"У меня есть рабочая виза, которую я взял еще в 2014 году. И вторая американская туристическая виза", - заявил Саакашвили.

Он также сообщил, что ему предлагали получить грин-карту, однако он отказался от такого шага.

Михаил Саакашвили не уточнил, в каких именно паспортах стоят эти визы, так как его украинские и грузинские паспорта являются недействительными.

Экс-президент Грузии еще раз подчеркнул, что хочет вернуться в Украину, однако пока не говорит, как и когда это можно осуществить.

Он подчеркнул, что намерен вернуть себе гражданство Украины через суд и хотел бы присутствовать на судебном процессе.

По его мнению, лишение украинского гражданства является попыткой президента Порошенко убрать политического конкурента.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства в 2015 году. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко пока не комментирует ситуацию с гражданством Саакашвили

Однако известно, что Грузия дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был принят в гражданство решением Петра Порошенко "как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес" для страны - так говорилось в тексте указа. Документ был подписан украинским президентом 29 мая 2015 года.

Михаил Саакашвили, который находится в США, уже назвал происходящее расправой с политическими оппонентами.

Петр Порошенко пока никак не прокомментировал эту ситуацию.