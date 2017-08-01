Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовку

Копірайт зображення EPA Image caption Сотрудники центрального государственного банковского учреждения Британии требуют повышения зарплат

Сотрудники Банка Англии впервые за последние более чем 50 лет начали трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы.‎‎

Около 20 членов профсоюза, среди которых уборщики, сотрудники службы безопасности и технического обслуживания, пикетируют штаб-квартиру банка в лондонском Сити. Некоторые надели маски с лицом управляющего банка Марка Карни.

Представители крупнейшего в Великобритании профсоюза Unite заявляют, что сотрудники Банка Англии недовольны своими зарплатами. В этом году уровень оплаты их труда увеличился лишь на 1%. Инфляция в 2,5% фактически снизила их реальные доходы. ‎‎

Банк Англии несет в себе функции центрального банка Великобритании. В нем работают 3,6 тыс. сотрудников, а в забастовке участвуют только 2% служащих. Таким образом, забастовка не должна существенно повлиять на эффективность деятельности финансового учреждения.‎

‎ В свою очередь руководство банка уже сообщило, что надеется на позитивное решение вопроса и уже обсуждает сложившуюся ситуацию с профсоюзом.

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