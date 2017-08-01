"Русского хакера", написавшего письмо Путину, экстрадируют в США

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Житель Таганрога Станислав Лисов, задержанный в Барселоне по запросу ФБР во время отпуска, будет экстрадирован в США.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление национальной судебной палаты Испании.

В США Лисова обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest, которая используется для кражи банковских данных и личной информации. Ранее Лисов просил Владимира Путина не допустить его экстрадиции.

Суд "принял решение удовлетворить экстрадицию российского гражданина Станислава Витальевича Лисова в Соединенные Штаты," - цитирует агентство РИА Новости решение суда.

31-летний житель Таганрога Лисов был задержан по запросу ФБР в январе нынешнего года, когда вместе с супругой вылетал из Барселоны в Лион.

"Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", - описала задержание жена программиста Дарья Лисова в интервью телеканалу RT.

На следующий день после задержания Лисова Гражданская гвардия Испании выпустила заявление, в котором говорилось, что в США Лисов проходит подозреваемым по делу о киберпреступлениях, которое расследуется с 2014 года.

Письмо Путину

В середине июля RT опубликовал обращение Лисова к президенту России Владимиру Путину.

Таганрожец просил президента России взять ситуацию с его задержанием "под личный контроль" и не допустить его экстрадиции в США.

"Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Мое обращение к вам - это моя последняя надежда", - цитировал канал письмо Лисова.

"Я хочу заявить, что не имею отношения к тем преступным делам, в которых меня обвиняют США. У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединенных Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление/принуждение", - писал программист.

Газета Washington Post полагает, что задержание Лисова может быть частью "большой охоты на российских хакеров" после президентских выборов в США в 2016 году, в которые, как подозревают американские спецслужбы, вмешались прокремлевские компьютерные взломщики.

Как заявил в беседе с изданием эксперт ко кибербезопасности Андрей Солдатов, серия арестов российских айтишников похожа на попытки властей США "разобраться, что происходит в крайне сложном мире российских хакеров и в их крайне сложных взаимоотношениях с российскими спеццслужбами".

Пока доказательств того, что аресты российских айтишников как-то связаны с гипотетическими попытками Москвы повлиять на выборы в Америке, нет, отмечают журналисты.

В чем обвиняют Лисова

ФБР считает его причастным к созданию вируса-трояна NeverQuest, который появился в 2013 году.

Вирус использовался для кражи паролей и логинов к онлайн-банкам, которые затем использовались для похищения денег со счетов.Также вирус давал хакерам возможность контролировать зараженные компьютеры дистанционно.

По информации "Лаборатории Касперского", вирус был использован для атак против более чем 100 банков. Считается, что с помощью вируса NeverQuest были незаконно переведены средства на сумму в 5 млн долларов.

Официально Лисову вменяют соучастие в хищении 855 тысяч долларов с помощью вредоносной программы-трояна.

В начале 2017 года NeverQuest занимал второе место в рейтинге самых широко распространенных троянов, писал журнал IBM X-Force.

Лисов отвечал за разработку вируса и управление сетью зараженных компьютеров, включая устройства, находящиеся во Франции и Германии, считают американские правоохранительные органы.

По мнению следователей, Лисов действовал вместе с сообщниками.

Одним из них называют россиянина Юрия Мартышева, который сейчас находится в тюрьме в США. В июне он был экстрадирован в США из Латвии.

В посольстве России в США, комментируя арест Мартышева заявили, что рассматривают его как как "похищение" российского гражданина.

Лисов и Мартышев утверждают, что они невиновны.