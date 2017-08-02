Тиллерсон - Северной Корее: "Мы вам не враги"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Рекс Тиллерсон заявил, что угроза, которую КНДР демонстрирует США, - недопустима

Правительство США не хочет смены политического режима в Северной Корее, заверил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон на фоне роста напряжения вокруг развития ядерной программы КНДР.‎

‎"Мы вам не враги", - заявил Тиллерсон, добавив, что США стремятся к диалогу с КНДР на определенном этапе.

"Мы не стремимся свергнуть режим и ускорить процесс воссоединения полуострова. Мы не ищем повод отправить наших военных на север от демаркационной линии (между Южной Кореей и КНДР. - Ред.)", - сказал Рекс Тиллерсон.

"Мы не угрожаем вам, но вы демонстрируете недопустимую угрозу нам, и мы должны отвечать", - добавил он.

В минувшую пятницу Северная Корея второй раз за месяц испытала межконтинентальную баллистическую ракету. В Пхеньяне тогда заявили, что ракета может достичь территории США.

Дипломатический подход

Ранее президент Трамп неоднократно критиковал Китай, имеющий наземную границу с КНДР и поддерживающий экономические отношения со страной, за бездействие в прекращении ядерной ракетной программы Пхеньяна.

Однако Тиллерсон использовал более дипломатический подход, заявив, что "ответственность за ситуацию лежит только на Северной Корее".

"Но мы верим, что Китай имеет особые и уникальные отношения (с КНДР. - Ред.), чтобы повлиять на северокорейский режим так, как никто не может этого сделать", - добавил госсекретарь США.

В этот же день сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп рассказал ему, что рассматривает возможность войны между США и КНДР, если Пхеньян будет продолжать попытки развить свою ракетную программу с целью удара по территории США.

"Он сказал мне это. Я ему верю", - заявил Грэм об одной из своих бесед с американским президентом в интервью телеканалу NBC.

"Если будет война, чтобы остановить [КНДР], она будет там. Если тысячи умрут, они умрут там. Они не умрут здесь. И он [Дональд Трамп] сказал мне это в лицо", - заявил сенатор.

Копірайт зображення Reuters Image caption На прошлой неделе Пхеньян второй раз за месяц испытал межконтинентальную баллистическую ракету

‎Несмотря на испытания, проводимые Пхеньяном, большинство экспертов соглашаются, что у Северной Кореи пока нет военных мощностей для того, чтобы уменьшить ядерные боеголовки до размера, при котором их можно было бы поместить на межконтинентальные баллистические ракеты.

Эксперты также говорят, что северокорейские ракеты, в основном, могут точно попасть в цель.

В то же время некоторые предупреждают, что с нынешними темпами Пхеньян за 5-10 лет преодолеет эти трудности и разработает ядерное оружие, чтобы нанести удар по США.‎